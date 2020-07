FEDERASI Sepakbola Eropa (UEFA) baru saja melakukan pengundian babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Pengundian dilakukan meski baru ada empat tim yang lolos ke perempatfinal, yakni Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig dan Paris Saint-German.

Dalam hasil undian itu, La Dea –julukan Atalanta– bertemu Paris Saint-Germain. Sementara itu, RB Leipzig bertemu Atletico Madrid. Sementara itu, empat slot lain masih diperebutkan delapan tim yang masih berjuang di leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Nantinya, pemenang laga Juventus vs Lyon akan menghadapi pemenang Manchester City vs Real Madrid. Kemudian, pemenang laga Barcelona vs Napoli akan berlaga Bayern Munich vs Chelsea. Setelah hasil undian itu, tercipta sejumlah fakta menarik.

Berikut 7 Fakta Hasil Undian Perempatfinal Liga Champions 2019-2020:

- RB Leipzig dan Atletico Madrid belum pernah bertemu sebelumnya.

- Atletico Madrid memenangkan laga perempatfinal terakhir saat dihadapkan wakil Jerman. Momen itu terjadi babak pertama Piala UEFA 1979-1980 kontra Dynamo Dresden.

- Atalanta dan Paris Saint-Germain belum pernah bertemu sebelumnya.

- Dalam delapan pertemuan terakhir kontra wakil Italia di kompetisi Eropa, PSG tak pernah menang. Dari delapan pertemuan itu, PSG hanya mendaptkan enam imbang dan dua kalah.

- Tiap kali Bayern Munich dan Barcelona bertemu di fase gugur Liga Champions, tim yang memenangkan pertandingan akan keluar sebagai juara. Momen itu terjadi pada 2008-2009, 2012-2013 dan 2014-2015. Pada 2008-2009 dan 2014-2015 Barcelona menjadi juara. Kemudian pada 2012-2013, Bayern menjadi kampiun.

- Real Madrid dan Juventus sudah 21 kali bertemu di kompetisi garapan UEFA, termasuk di final Liga Champions saat Madrid menang 1-0 pada 1998 dan 2017 (4-1).

- Lyon meraih empat poin saat bertemu Man City di fase grup Liga Champions musim lalu. Bahkan, kemenangan digapai Lyon saat mereka bermain di kandang lawan (Stadion Etihad).

Lantas, kapan Liga Champiosn 2019-2020 memainkan babak perempatfinal? Laga perempatfinal akan digelar single match di Kota Lisbon, Portugal pada 12-15 Agustus 2020. Bahkan tak hanya perempatfinal, laga semifinal dan final juga dilangsungkan di Portugal.

(fmh)