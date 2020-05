MANCHESTER – Legenda Manchester United dan Timnas Inggris, Gary Naville, kembali berbicara mengenai keputusan untuk melanjutkan kompetisi Liga Inggris musim ini. Neville Menilai diskusi soal kelanjutan kompetisi sama sekali tidak berladaskan pada faktor kemanusiaan seperti yang disuarakan belakangan ini.

Seperti diketahui, sejumlah perwakilan klub Liga Inggris telah bertemu pada hari Jumat untuk menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan kompetisi. Sebelumnya telah beredar kabar kalau kompetisi Liga Inggris sendiri akan kembali bergulir pada awal Juni mendatang.

The PL are having a CV nightmare . They keep spouting Health First but then brief constantly “We have to Re-Start”

I’d respect them more if they said “We accept the increase in Health Risk but it’s one we are willing to take” . They won’t as they are frightened to death!— Gary Neville (@GNev2) May 3, 2020