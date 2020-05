LONDON – Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, memuji langkah timnya dalam membantu penanganan virus corona di Inggris. Mourinho mengaku terkesan menyaksikan Stadion Tottenham Hotspur yang kini sudah disulap menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan virus Covid-19.

Sejak 13 April, pihak Tottenham memang memutuskan untuk mengubah stadionnya menjadi rumah sakit darurat. Stadion tersebut pun berhubungan dengan North Middlesex Hospital Women Outpatient Services yang berfungsi untuk merawat pasien hingga tempat tinggal sementara bagi tenaga medis.

📸 @NorthMidNHS is now in its third week of occupancy at the stadium, where our facilities have been transformed for clinical use.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/4rHDQ0DE4n— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 30, 2020