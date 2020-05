LONDON – Jose Mourinho berhasil membangun imej angkuh ketika pertama kali tiba di London, Inggris, pada 2004. Saat itu Mourinho yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih Chelsea minta dipanggil jurnalis sebagai The Special One, alias pelatih yang spesialis mengantar timnya menjadi juara.

Hanya saja seiring berjalannya waktu, Mourinho mulai meninggalkan status Special One. Ketika kembali datang ke Inggris pada 2013, Mou –sapaan akrab Mourinho– minta dipanggil The Calm One (Si Kalem).

Panggilan lebih unik diminta Mourinho baru-baru ini, yakni spesialis telur goreng. Pria berpaspor Portugal itu saat ini sedang melakukan aksi sosial dengan bekerja layaknya kurir. Ia membantu mengantarkan sejumlah makanan segar dari Kitchen Garden Club yang kemudian dipasok ke markas Tottenham Hotspur yang dijadikan salah satu rumah sakit dadakan (menampung pasien terinfeksi virus corona).

Tidak hanya mengantarkan makanan, dalam pengakuannya Mourinho juga ikut membantu para chef memasak sejumlah makanan yang kemudian diberikan kepada warga Kota London yang terdampak virus corona. Bahkan akibat rutin memasak, Mourinho kini ingin dipanggil si Spesialis Telur Goreng.

“Saya adalah spesialis telur goreng. Kami mencoba membuat beberapa masakan sederhana untuk membantu sesama,” kata Mourinho mengutip dari The Sun, Jumat (1/5/2020). Hanya saja rutinitas di atas dapat ditinggalkan Mourinho dalam waktu dekat. Sebab, dalam waktu dekat atau pada 18 Mei 2020, klub-klub Liga Inggris diizinkan menggelar latihan secara berkelompok. Dengan begitu, Mourinho akan kembali memimpin sesi latihan timnya, Tottenham Hotspur.