LIVERPOOL – Kepala Dinas Kesehatan Kota Liverpool, Matthew Ashton, menyesalkan digelarnya laga Leg II 16 Besar Liga Champions 2019-2020 antara Liverpool vs Atletico Madrid, Kamis 12 Maret dini hari WIB. Sebab, laga tersebut diduga menjadi penyebab melonjaknya kasus positif virus Corona di Kota Liverpool.

Sekadar informasi, kasus positif terinfeksi virus Corona Covid-19 di Liverpool hanya tercatat 14 saja pada 20 Maret 2020. Namun, kurang dari dua pekan kemudian, jumlah tersebut bertambah menjadi 309 kasus positif virus Corona Covid-19.

Dewan Kota Liverpool dan Gary Lineker sempat mempertanyakan mengapa sekira 3.000 suporter Atletico Madrid diizinkan memasuki Inggris begitu saja. Padahal, Spanyol termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus positif virus Corona Covid-19 tertinggi di Eropa setelah Italia.

Matthew Ashton mengakui, keputusan menggelar laga Liverpool vs Atletico Madrid adalah sebuah kesalahan. Ia berharap otoritas terkait dapat belajar dari kesalahan sehingga perkumpulan puluhan ribuan orang bisa dicegah pada masa depan ketika terjadi pandemi.

“Bukan sebuah keputusan tepat untuk menggelar pertandingan tersebut. Orang-orang tentu tidak dengan sengaja mengambil keputusan yang salah. Mungkin keseriusan soal wabah belum dipahami dengan benar oleh lintas pemerintah saat itu,” ujar Matthew Ashton, sebagaimana diwartakan Four Four Two, Jumat (3/4/2020).

“Meski kita tidak pernah tahu, laga melawan Atletico Madrid itu mungkin saja salah satu dari penyumbang peningkatan kasus virus Corona di Liverpool. Itu jelas akan masuk dalam daftar evaluasi sehingga kesalahan serupa tidak terulang di masa depan,” tukas pria berkebangsaan Inggris tersebut.