LONDON – Manajemen Tottenham Hotspur mengizinkan dua pemain mereka, Son Heung-min dan Steven Bergwijn, untuk pulang ke negara mereka masing-masing di tengah pandemi virus corona. Konfirmasi itu diumumkan Tottenham lewat akun Twitter mereka, @SpursOfficial.

“Klub mengizinkan Heung-Min Son dan Steven Bergwijn untuk kembali ke negara mereka masing-masing. Sonny (Son) pulang ke Korea Selatan karena alasan pribadi, sedangkan Steven kembali ke Belanda untuk merayakan hari ulang tahun anaknya,” tulis di akun Twitter Tottenham.

