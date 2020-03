LIVERPOOL – Diego Costa kembali berulah di laga Liverpool vs Atletico Madrid yang berakhir pada Kamis (12/3/2020) dini hari WIB. Setelah sebelumnya ia terlihat marah-marah di bangku cadangan karena telah digantikan dengan Marcos Llorente di menit 56, kini Costa berulah di mixed zone.

Costa tepatnya berpura-pura batuk di depan awak media saat melintas di mixed zone untuk mencapai bus Atletico Madrid. Bersama teman perempuannya, Costa yang menolak diwawancarai oleh awak media justru berjalan sambil berpura-pura batuk ke arah para wartawan tersebut.

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is "coughing" at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.



I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID