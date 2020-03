PARIS – Neymar Jr dua kali menyindir Erling Haaland. Pertama, penyerang berpaspor Brasil itu menirukan selebrasi semedi ala Haaland seusai membobol gawang Borussia Dortmund dalam laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020, Kamis (12/3/2020) dini hari WIB.

Seusai membobol gawang Dortmund memanfaatkan umpan silang Di Maria, Neymar menirukan selebrasi ikonik milik Haaland di pinggir lapangan. Kemudian, sindiran kedua dibuat Neymar di akun Instagram-nya, @neymarjr.

👌 Erling Haaland uploaded a snapchat yesterday at his Paris hotel with the caption: "My City not yours."



Neymar uploaded the pic on his Instagram with the caption: "Your City is in Norway bro go back. Paris our city, not yours."



The main reason why PSG are trolling Haaland 😭 pic.twitter.com/vm5VRSQcjc— FutbolBible (@FutbolBible) March 12, 2020