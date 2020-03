LONDON – Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, meyakini pertandingan kontra Norwich City dalam babak kelima Piala FA 2019-2020 tidak akan berjalan mudah. Sebab, Norwich telah menunjukkan ketangguhannya dalam beberapa kali pertemuan dengan Tottenham.

Tottenham tercatat telah dua kali bersua Norwich pada musim ini dalm laga pentas Liga Inggris. Pertemuan pertama terjadi di markas Norwich, di mana laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Selanjutnya, Norwich bergantian melakukan lawatan ke markas Tottenham yang diakhiri dengan kemenangan tuan rumah dengan skor tipis 2-1.

Meski Tottenham berhasil memetik hasil manis di dua pertemuan sebelumnya, Mourinho enggan memandang remeh Norwich. Sebab, laga diyakini tetap tidak akan berjalan mudah seperti dua pertemuan sebelumnya.

Apalagi, Tottenham sendiri diketahui kini tengah berada dalam tren negatif karena harus menelan kekalahan di tiga laga terakahir. Karena itu, persiapan matang wajib dilakukan tim asuhan Mourinho jika ingin memetik kemenangan di laga kontra Norwich yang akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada Kamis 5 Maret 2020 dini hari WIB.

"Ini akan sangat sulit. Saya pikir dalam pertandingan pertama di Norwich, kami sangat beruntung karena terhindar dari kekalahan dan saya pikir di laga kandang, kami juga sangat beruntung karena bisa memenangkan laga. Mereka bermain dengan bagus, jadi saya pikir akan ada laga sulit lainnya,” ujar Mourinho, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Rabu (4/3/2020).

"Saya merasa luar biasa, bagus berada di 9.000 pendukung yang datang dari Norwich. Saya ulangi apa yang saya katakan setelah pertandingan di sini, itu bukan di mana tim berada. Mereka berjuang untuk tetap di divisi dan saya suka tim mereka. Saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami,” tukasnya.