LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard, melontarkan pujian setinggi langit untuk pemain mudanya, Billy Gilmour. Pujian diberikan setelah Gilmour berhasil menunjukkan permainan yang begitu apik di laga Chelsea vs Liverpool dalam babak kelima Piala FA 2019-2020.

Gilmour yang turun sejak awal dalam laga yang digelar di Stadion Stamford Bridge pada Rabu (4/3/2020) dini hari WIB memang tampil apik. Meski tak terlibat langsung dalam terciptanya dua gol Chelsea, ia tetap memainkan peran besar dalam laga.

Pemain berusia 18 tahun itu pun menyabet status sebagai man of the match dalam pertandingan Chelsea vs Liverpool. Mendapati kondisi tersebut, Lampard pun tanpa ragu memuji penampilan Gilmour.

Menurut Lampard, Gilmour adalah pemain yang memiliki bakat luar biasa. Meski usianya masih sangat muda, ia dinilai memiliki kinerja yang brilian. Hal itu pun telah ditunjukkan di sepanjang laga kontra Liverpoool.

“Saya memiliki kepercayaan penuh kepada Billy (Gilmour). Saya ingat ketika dia pertama kali melawan Sheffield United, orang-orang mempertanyakan anak ini, tetapi saya tidak punya masalah dengannya. Jika dia bertubuh kecil, dia besar dalam kepribadian, dan dia juga besar dalam bakat,” ujar Lampard, sebagaimana dikutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (4/3/2020). “Dia melakukan semua hal dengan benar dan dia rendah hati. Dia tampil seperti pemain kelas atas yang melawan pemain kelas atas. Itu adalah malam yang hebat bagi Billy. Dia menunjukkan benar-benar nyaman di level ini,” lanjutnya. “Dia pindah dari Akademi ke pembangunan tim utama baru-baru ini, berlatih bersama kami sepanjang waktu dan mulai melawan Liverpool karena seberapa bagus permainannya. Dia melakukan kinerja yang sempurna, kinerja yang brilian,” tukas pelatih asal Inggris tersebut.