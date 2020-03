MADRID – Cristiano Ronaldo ikut merayakan gol pertama Real Madrid ke gawang Barcelona yang dicetak Vinicius Jr di laga el clasico, Senin (2/3/2020) dini hari WIB. Ketika Vinicius mencetak gol, pesepakbola 34 tahun itu langsung bertepuk tangan tanda bahagia.

Sekadar informasi, Ronaldo berada di Royal Box Santiago Bernabeu saat Madrid menjamu Barcelona. Ronaldo yang berstatus legenda Madrid, berkesempatan menyaksikan laga di atas karena sedang tak memiliki jadwal dengan sang klub, Juventus.

Cristiano celebrating Real Madrid’s win against Barcelona at the Bernabéu. #ElClasico pic.twitter.com/mjpDXfm5xs— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 1, 2020