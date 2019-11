MADRID – Penyerang Club Brugge, Emanuel Bonaventure Dennis, menjadi sorotan saat dirinya berhasil mencetak dua gol ke gawang Real Madrid di fase grup Liga Champions 2019-2020. Hal itu terjadi saat Brugge menahan imbang Madrid 2-2 di Santiago Bernabeu pada Rabu (2/10/2019) dini hari WIB.

Hal menarik lain adalah gaya selebrasi yang dilakukan Bonaventure usai mencetak gol ke gawang Madrid. Pemain 21 tahun itu terlihat meniru gaya selebrasi “Si” milik Cristiano Ronaldo. Bonaventure menjelaskan kalau hal itu dilakukan lantaran dirinya mengagumi sosok Bintang Portugal tersebut.

Club Brugge striker Dennis really hit the CR7 celebration at the Bernabeu 💥 pic.twitter.com/lRorxohrY3