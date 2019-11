GETAFE – Hasil buruk yang didapat Barcelona dalam beberapa pertandingan terakhir sempat membuat klub berjuluk Blaugrana tersebut diterpa sejumlah kabar miring. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat bek Barca, Gerard Pique, angkat bicara dan menyuarakan agar seluruh elemen klub tetap solid.

Sebagaimana diketahui, performa Barca yang tidak konsisten membuat pelatih mereka, Ernesto Valverde, diisukan bakal dipecat. Ditambah lagi, pemain andalan Barca, Lionel Messi, juga mengalami cedera, dan harus menepi untuk beberapa waktu ke depan.

Baca juga: Valverde Lelah Pembicaraan soal Transfer Neymar Tak Kunjung Berakhir

Maka dari itu, Pique sangat berharap seluruh elemen Barca tetap solid, baik itu dari sisi pemain, fans, maupun jajaran manajemen. Menurutnya, itu adalah hal yang penting jika ingin melihat Barca tetap berada di jalur yang tepat, terlebih di masa yang sulit ini.

“Kita harus tetap bersama - dan ketika saya mengatakan bersama, maksud saya adalah para penggemar dan dewan juga. Kami berharap tidak ada yang mencoba memprovokasi pertempuran yang tidak ada di sana, dan yang tidak kami inginkan. Kami harus menjaga klub tetap bersatu,” ujar Pique, menukil dari Four Four Two, Minggu (29/9/2019).

Barca sendiri mulai menuai hasil positif walau kini mereka tak diperkuat Lionel Messi. Setelah tengah pekan lalu mengalahkan Villarreal 2-1, kini Blaugrana menumbangkan Getafe 2-0. Hal itu pun disambut gembira oleh Valverde. “Saya pikir setelah hasil baru-baru ini di laga tandang, kami perlu menang. Itu adalah perjalanan tandang yang baik karena sebelumnya kami ditanya banyak pertanyaan dan itu adalah pertandingan yang sulit. Saya pikir kami bermain bagus, kami memiliki peluang dan kami benar-benar solid,” jelas Valverde.