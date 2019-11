View this post on Instagram

Mantan pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedl, telah mencapai kesepakatan dengan Persebaya untuk menjadi pelatih kepala Bajol Ijo. Dia akan segera tiba di Surabaya setelah menyelesaikan beberapa urusan administrasi di negaranya. .. Riedl adalah salah seorang pelatih tersukses tim Merah Putih. Mengantarkan timnas ke final Piala AFF 2016 meski persiapan saat itu sangat mepet. .. Semasa jadi pemain, Riedl pernah jadi top scorer di kasta tertinggi sepak bola Austria. Dia akan saling melengkapi dengan asisten Bejo Sugiantoro yang dulunya seorang bek. Salam Satu Nyali ! WANI ! 🐊🐊🐊 🦈🦈🦈 💪💪💪 💚💛