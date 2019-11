MILAN – Romelu Lukaku akhirnya tiba di Bandara Malpensa yang berada di Kota Milan, Italia pada Kamis (8/8/2019) pukul 07.00 WIB. Jika dikonversi ke waktu Italia, Lukaku tiba di Bandara Malpensa pada Kamis (8/8/2019) pukul 02.00 waktu setempat.

Meski tiba pada dini hari, bukan berarti Lukaku tidak mendapat sambutan. Sekira 500 suporter Inter Milan memberi sambutan kepada calon penyerang andalan timnya tersebut. Mendapat sambutan dari suporter Inter, Lukaku pun melambaikan tangan sambil melempar senyum.

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport ⚫️🔵🛬 pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2019