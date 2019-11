MADRID – Real Madrid baru saja meluncurkan jersey barunya untuk menyambut gelaran musim 2019-2020. Jersey home baru Los Blancos –julukan Madrid– itu masih dominan putih, namun kali ini garis serta warna sponsor dari baju itu berwarna emas. Hadirnya warna emas dikatakan agar Madrid segera berjaya kembali di musim depan.

Kendati begitu, ada hal menarik yang terjadi di promosi jersey terbaru Madrid tersebut. Hal menarik yang dimaksud adalah terlihatnya sosok Gareth Bale serta Keylor Navas di sesi pemotretan promosi jersey Madrid untuk 2019-2020 itu. Bale dan Navas ternyata ikut ambil bagian dalam mengiklankan baju yang bakal digunakan tim berjuluk El Real itu pada satu musim ke depan.

⚪ Inspired by glory. Created to demand it. Our new home kit by @adidasfootball.

👕 https://t.co/ERusaaUOvy#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/0Bc16jthSQ