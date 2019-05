TURIN – Cristiano Ronaldo larut dalam euforia keberhasilan Juventus menjuarai Liga Italia 2018-2019. Pesepakbola 34 tahun itu pun tidak mau ketinggalan merasakan sensasi mengangkat trofi Liga Italia.

Kelar pertandingan, Ronaldo cukup lama memegang trofi yang baru pertama kali dirasakannya tersebut. Bahkan, Ronaldo mengajak sang tunangan, Georgina Rodriguez, ibunda (Maria Dolores) dan anak (Cristiano Ronaldo Jr) untuk berpose bersama trofi tersebut.

It's always good to share these beautiful moments with my loves ❤️😀👌🏻 pic.twitter.com/YDWvIxtOvS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 20, 2019

Akan tetapi, kejadian yang tidak mengenakkan menimpa Cristiano Ronaldo Jr. Gara-gara sang ayah tidak hati-hati, mata kanan Cristiano Ronaldo Jr terbentur trofi Liga Italia. Sayangnya, Ronaldo tidak menunjukkan perhatian kepada sang anak.

Pesepakbola peraih lima trofi Ballon dOr itu terlihat biasa saja setelah tidak sengaja membenturkan trofi Liga Italia kepada kepala sang anak. Justru Maria Dolores yang coba mengobati rasa sakit yang diterima sang cucu.

When you ask for Lionel Messi's shirt one too many times pic.twitter.com/vYjJm3Qhqf— Metro Sport (@Metro_Sport) May 20, 2019