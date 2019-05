LIGA 1 2019 akan menggelar dua pertandingan pada Senin 20 Mei. Sebanyak dua pertandingan itu mempertemukan Barito Putera vs Persija Jakarta dan Semen Padang vs PSM Makassar yang sama-sama melangsungkan kick off mulai pukul 20.30 WIB.

Hal itu berarti, juara (Persija) dan runner-up (PSM) Liga 1 2018 sama-sama melakoni laga tandang di pertandingan pembuka kompetisi musim ini. Meski menghadapi Barito di Stadion 17 Mei Banjarmasin, pelatih Persija Ivan Kolev sama sekali tidak gentar.

Sebab, selain seluruh pemainnya dalam kondisi terbaik, Persija juga sudah bisa diperkuat sang bomber andalan Marko Simic. Sebelumnya, Simic absen di enam laga Fase Grup Piala AFC 2019 karena harus menyelesaikan kasus hukum di Australia.

BACA JUGA: Jelang Hadapi Barito Putera, Ivan Kolev Soroti Catatan Minor Persija di Stadion 17 Mei

“Persiapannya seperti biasa, kami terbiasa main setiap lima hari sekali. Terpenting, buat kami saat ini, kami sudah memiliki Marko Simic. Bagusnya lagi, kondisi pemain juga cukup bagus dan mudah-mudahkan di laga nanti kami bisa menampilkan 100 persen,” kata Kolev mengutip dari laman resmi Persija.

Sementara itu, PSM juga datang ke Padang dengan optimisme tinggi. Hal itu karena PSM baru saja mengalahkan wakil Laos, Lao Toyota, dengan skor 3-0 di matchday pamungkas Grup H Piala AFC 2019.

Meski enam hari yang lalu baru saja menghadapi Lao, namun mayoritas pemain utama PSM dalam kondisi terbaik. Sebab dalam laga tersebut, pelatih PSM Darije Kalezic tidak menurunkan seluruh pemain terbaiknya, berhubung sebelum laga kontra Lao mereka sudah dipastikan lolos ke semifinal zona Asia Tenggara Piala AFC 2019.

Berikut jadwal Liga 1 2019, Senin 20 Mei 2019:

Barito Putera vs Persija Jakarta

Semen Padang vs PSM Makassar

(Ram)