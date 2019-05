TURIN – Waktu yang ditunggu akhirnya datang juga. Presiden Juventus Andrea Agnelli mengadakan pertemuan empat mata dengan sang pelatih, Massimiliano Allegri. Pertemuan yang dibalut dengan acara makan malam ini membicarakan masa depan Allegri bersama Juventus.

Sejauh ini, belum terungkap apa hasil dari pertemuan yang dilangsungkan Kamis (16/5/2019) dini hari WIB. Akan tetapi tercium kabar, Agnelli sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Allegri.

Il vice-presidente della #Juventus Pavel #Nedved è appena arrivato in sede, dove Andrea #Agnelli si trova dal primissimo mattino. E' atteso per oggi l'incontro decisivo per il futuro di #Allegri pic.twitter.com/xZuwCWUM8X— calciomercato.com (@cmdotcom) May 15, 2019