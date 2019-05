LONDON – Manchester City dipastikan tak mendapat hukuman dari Federasi Sepakbola Inggris (FA). Sebelumnya, para personel Man City diduga menghina Liverpool usai mereka memastikan gelar juara Liga Inggris 2018-2019.

Setelah menang 4-1 atas Brighton & Hove Albion di American Express Stadium dan memastikan gelar juara, personel Man City pulang ke Manchester menggunakan pesawat. Dalam penerbangan dari Brighton ke Manchester itu, pemain-pemain Man City diduga menghina Liverpool.

Manchester City will not face any action in relation to the video of players singing on their flight back from their match against Brighton, Sky Sports News understands.— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2019

Mereka diduga mengejek Liverpool dengan mengubah chants “Allez, Allez, Allez” yang dibuat suporter The Reds. Dalam chants tersebut, Pemain-pemain Man City diduga mengejek Liverpool yang kalah 1-3 dari Real Madrid pada final Liga Champions 2017-2018 yang dilangsungkan di Kota Kiev, Ukraina.

Selain itu, pemain Man City juga disinyalir mengejek Sean Cox, fans Liverpool yang ditusuk suporter Roma di area Stadion Anfield pada leg I semifinal Liga Champions 2017-2018. Akibat penusukan itu, Cox sempat koma selama beberapa bulan.

BACA JUGA: Tiga Pemain Terbaik Man City Versi Ryan Giggs

Selain dua hal di atas, pemain-pemain Man City juga meledek Mohamed Salah yang dibuat cedera oleh kapten Man City, Vincent Kompany. Momen itu terjadi saat Man City menang 2-1 atas Liverpool pada pekan 21 Liga Inggris 2018-2019.

Akan tetapi, manajemen Man City menolak anggapan di atas. Mereka beranggapan, tuduhan yang menyebut pemain-pemain Man City mengejek Cox sangat tidak beralasan.

Sementara itu, kakak Sean Cox, yakni Martin Cox mengaku jijik setelah mendengar chants yang dinyanyikan pemain-pemain Man City. Ia menilai pemain Man City tidak menghargai perjuangan para suporter. Terlebih, fans Man City sempat diserang saat membela tim kesayangannya bertandang ke markas Schalke 04 di leg I babak 16 besar Liga Champions 2018-2019.

Berikut chants yang dinyanyikan pemain Man City, mengutip dari Metro:

All the way to Kiev, (Melaju hingga ke Kiev)

To end up in defeat, (Untuk berakhir dengan kekalahan)

Crying in the stands, (Menangis di tribun)

And battered in the streets, (Dan dihajar di jalanan)

Kompany injured Salah, (Kompany mencederai Salah)

Victims of it all, (Korban dari semuanya)

Sterling won the double, (Sterling memenangkan dobel gelar)

The Scousers won fu** all, (Scousers memenangi semuanya)

Allez, Allez, Allez

Allez, Allez, Allez.

(Ram)