MANCHESTER – Pemandangan unik terlihat dalam laga pekan 38 Liga Inggris 2018-2019 di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu 12 Mei malam WIB. Seorang penonton di Theatre of Dreams terlihat mengenakan replika jersey Manchester United dengan nama Aguero tertera di belakangnya.

Tentu saja itu kostum tersebut memicu spekulasi Man United siap membajak Sergio Aguero dari tetangganya, Man City, pada bursa transfer musim panas 2019. Pemandangan tidak biasa itu sempat diabadikan oleh seorang jurnalis bernama Si Lloyd lewat akun Twitter.

Kontan saja foto tersebut memicu reaksi beragam dari warganet. Ada yang menyebut bahwa Man United mendukung rival abadinya, Man City, untuk menjadi juara Liga Inggris 2018-2019, ada juga yang menuduh si penggemar itu adalah glory hunter.

Lalu siapa sebenarnya penggemar itu? Melansir dari BBC, Selasa (14/5/2019), ternyata penggemar tersebut memakai jersey replika Man United karena namanya adalah Leonard Aguero! Kostum tersebut tentu saja dihiasi nama sesuai permintaan.

Perlu diketahui, jersey sepakbola biasanya dijual dalam dua versi, tertera atau tidak tertera nama pemain. Khusus di toko resmi klub atau yang berafiliasi dengan klub, nama pada kostum bisa disesuaikan dengan pesanan, sepertinya halnya Aguero tadi.

Hey mate, actually made a twitter account after this all blew up but wanted to say it was all in good fun and I'm finding this hilarious at the moment πŸ˜‚

Was expecting the number 7 and not having 'kun' to be enough, it wasn't but at least it was a talking point for a bit hahaha— Leonard Aguero (@aguero_leonard) May 12, 2019