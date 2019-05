MANCHESTER – Paul Pogba menjadi sasaran kemarahan fans Manchester United. Hal itu setelah Man United takluk 0-2 dari Cardiff City di pekan 38 Liga Inggris 2018-2019, Minggu 12 Mei 2019 malam WIB.

Saat itu, salah satu fans meminta Pogba untuk mengemas tasnya dan segera angkat kaki dari Stadion Old Trafford. Mendapat serangan pedas dari suporter Man United, II Polpo –julukan Pogba bersikap dingin.

Paul Pogba, a central midfielder, has just finished the season being abused by a fan in the Stretfotd End. He’s finished the season as our top goal scorer and our top assister. Embarrassing ‘fan’#MUFC pic.twitter.com/hK3gTZu0pn— Manchester United (@MUFCScoop) May 12, 2019