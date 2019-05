LIVERPOOL – Fullback kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mencetak pencapaian luar biasa musim ini. Pesepakbola 20 tahun itu tercatat sebagai pemain belakang dengan jumlah assist terbanyak di Liga Inggris 2018-2019 yakni 12 buah.

Assist terbaru dicetak saat Liverpool menang 2-0 atas Wolverhampton Wanderers pada Minggu 12 Mei 2019 malam WIB. Saat itu, Alexander-Arnold mencetak assist atas gol kedua Liverpool yang dicetak Sadio Mane.

Sebelumnya di babak pertama, gol perdana Liverpool yang dicetak Mane juga berkat andil fullback kanan andalan Tim Nasional (Timnas) Inggris tersebut. Ketika Liverpool menang 4-0 atas Barcelona di leg II semifinal Liga Champions tengah pekan lalu, Alexander-Arnold juga menciptakan dua assist atas gol Georginio Wijnaldum dan Divock Origi.

Ternyata, tidak mengherankan umpan-umpan silang pemilik nomor punggung 66 itu kerap memanjakan pemain-pemain Liverpool lainnya. Menurut laporan jurnalis BBC Sport, Ben Smith, Alexander-Arnold terus mengasah kemampuan umpan silangnya.

Bahkan kelar pertandingan Liverpool vs Wolverhampton, Alexander-Arnold masih terlihat berlatih umpan silang. Padahal di saat yang bersamaan, pemain-pemain Liverpool lainnya sudah masuk ke ruang ganti.

Trent Alexander-Arnold is still playing out on the pitch, currently putting crosses in for his mates at the Anfield Rd end. #LFC #LFCWOL pic.twitter.com/CbeCn5jxjO— Ben Smith (@BSmith) May 12, 2019