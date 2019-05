LIVERPOOL – Ratusan fans Everton meledek Liverpool yang gagal menjuarai Liga Inggris 2018-2019. Aksi itu dilakukan fans Everton di sekitaran Goodison Park setelah mereka menyaksikan nonton bareng laga Tottenham Hotspur vs The Toffees –julukan Everton.

Kelar pertandingan Tottenham vs Everton, fans The Toffees melihat kondisi terkini hasil pertandingan lain yang mempertemukan Brighton & Hove Albion vs Manchester City dan Liverpool vs Wolverhampton Wanderers.

Ternyata Man City memastikan gelar juara setelah mengalahkan Brighton 4-1, meski di saat yang bersamaan Liverpool menang 2-0 atas Wolverhampton Wanderers. Man City menutup kompetisi dengan koleksi 98 angka, unggul satu poin dari Liverpool di tempat kedua.

Hasil itu nyatanya sesuai dengan keinginan fans Everton yang notabene rival sekota Liverpool. Fans Everton pun meledek Liverpool dengan mengeluarkan chant yang berisi” “Anda (Liverpool) kehilangan gelar di Goodison Park (markas Everton).”

Hal itu merujuk kepada hasil imbang 0-0 yang melibatkan Everton vs Liverpool di pekan 29 Liga Inggris 2018-2019. Saat itu Liverpool memiliki peluang emas melalui Mohamed Salah, namun dapat diantisipasi oleh bek Everton, Michael Keane.

Andai tembakan Salah masuk ke gawang Everton dan Liverpool meraih kemenangan, The Reds –julukan Liverpool– yang keluar sebagai kampiun Liga Inggris 2018-2019. Karena itulah, fans Everton tidak segan meledek Liverpool.

