MADRID – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) mengumumkan alokasi tiket untuk laga Final Liga Champions 2018-2019 kepada dua kontestan, yakni Liverpool dan Tottenham Hotspur. Penggemar kedua tim masing-masing mendapat alokasi tiket sebesar 16.613 lembar untuk partai puncak di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Spanyol, Minggu 2 Juni 2019 dini hari WIB.

Itu berarti nyaris setengah dari total kapasitas stadion, yakni 68 ribu tempat duduk, diperuntukkan untuk penggemar Liverpool dan Tottenham Hotspur. Sebanyak 4.000 lembar tiket lainnya dilepas UEFA kepada penggemar sepakbola di seluruh dunia, sementara sisanya untuk penonton netral.

Jika Anda tertarik untuk menonton partai final, melansir dari BBC, Kamis (9/5/2019), harga termurah yang dilepas adalah 60 poundsterling (setara Rp1,2 juta) per lembar. Harga tersebut sudah diumumkan oleh pihak klub Liverpool bagi para pengemarnya. Tiket termurah tersebut hanya tersedia 3,322 lembar atau 20% dari total alokasi.

Sebanyak 8,971 lembar tiket bagi pendukung Liverpool dijual dengan harga 154,21 poundsterling (setara Rp2,9 juta), sebanyak 3,488 lembar lain dilepas dengan harga 385 poundsterling (setara Rp7,1 juta), dan tiket termahal senilai 513 poundsterling (setara Rp9,5 juta) tersedia sejumlah 830 lembar.

