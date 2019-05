MANCHESTER – Striker Manchester City, Sergio Aguero, mengakui sempat memberi peringatan kepada Vincent Kompany sebelum mencetak ke gawang Leicester dengan jarak yang jauh. Akan tetapi larangan tersebut tak didengar Kompany dan justru membuahkan hasil yang spektakuler untuk Man City.

Gol yang dicetak Kompany pun menjadi satu-satunya gol Man City di laga itu sekaligus memberi kemenangan dengan skor akhir 1-0 atas Leicester. Ketakutan besar Aguero itu malah mampu menyelematkan Man City dari hasil seri atau kalah sekalipun.

Setelah kemenangan Liverpool melawan Newcastle, tim asuhan Pep Guardiola membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan kembali posisi puncak klasemen. Tetapi mereka menghadapi tantangan besar yang mengalami kebuntuan menjebol gawang Leicester.

Akan tetapi, Kompany muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol tunggal pada laga tersebut. Bek berpaspor Belgia itu mencetak gol dari jarak yang jauh yakni 30 meter dari gawang Leicester dan melesatkannya ke pojok atas.

Sejatinya tak ada yang mengharapkan tendangan itu masuk. Banyak dari antara mereka meragukan upaya Kompany, salah satunya Aguero. Hal itu tertangkap dari kamera Sky Sport saat memperlihatkan percakapan lucu antara Aguero dan Kompany setelah pertandingan.

"I told you don't shoot!"



Sergio Aguero has some pretty bad advice for Vincent Kompany



📺 Watch more on #MNF now: https://t.co/aDECtKCybj pic.twitter.com/DXywSyKWTr— Sky Sports MNF (@SkySportsMNF) May 6, 2019