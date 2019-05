LIVERPOOL – Liverpool harus bekerja keras jika ingin lolos ke partai final Liga Champions 2018-2019. Sebagaimana diketahui, pada semifinal leg pertama melawan Barcelona, tim berjuluk The Reds itu tumbang 0-3. Kekalahan telak dari Barca tersebut nyatanya membuat bek Liverpool, Dejan Lovren, merasa marah dan lapar karena tak sabar menyongsong laga leg kedua di Anfield.

Dengan kondisi tertinggal 0-3 sejatinya banyak pihak yang meragukan kalau Liverpool akan bisa membalikkan keadaan. Hal itulah yang membuat Lovren geram karena The Reds dianggap sudah tidak lagi memiliki peluang untuk lolos. Lovren pun menjadi kian berhasrat untuk menunjukkan taji Liverpool yang sebenarnya sebagai tim besar.

“Itu membuat saya lebih marah. Marah dan lapar untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami mampu melakukan sesuatu yang istimewa di Anfield. Kami memiliki para pemain besar dan pemain besar harus tampil di pertandingan besar dan saya pikir ini adalah salah satu pertandingan itu. Jadi, saya menduga itu akan menjadi salah satu pertandingan terbesar di Anfield,” ujar Lovren, menukil dari Four Four Two, Senin (6/5/2019).

“Inilah sebabnya kami adalah Liverpool. Inilah sebabnya kami adalah klub yang unik. Ketika orang-orang berkata kepada kami, ‘Mereka sudah selesai. Mereka tidak akan lolos,' Kami selalu menunjukkan permainan untuk menghasilkan comeback terbesar. Sepakbola tidak dapat diprediksi, terutama di Liga Champions di Anfield," lanjut Lovren.

Meski demikian, Liverpool masih belum bisa memastikan akan tampil dengan salah satu pemain andalannya, Mohamed Salah, di laga leg kedua kontra Barca. Pasalnya, Salah mengalami cedera saat membela Liverpool di ajang Liga Inggris melawan Newcastle United.

