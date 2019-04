GIANYAR – Bali United akan menjamu Persija Jakarta di leg I babak perempatfinal Kratingdaeng Piala Indonesia 2018-2019 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (26/4/2019) sore WIB. Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco, bahkan sudah siap mengeksploitasi kelemahan Persija.

Tidak mengherankan Teco paham betul kualitas Persija. Sebab pada 2017 dan 2018, pelatih asal Brasil itu sempat menangani klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Bahkan pada 2018, Teco membawa Persija keluar sebagai kampiun Piala Presiden dan Liga 1.

(Teco kini tangani Bali United. Foto: Media Bali United)

"Setiap pertandingan, tentu harus diperhatikan karakteristik permainan dan tipikal pemain lawan. Persija adalah tim bagus dengan materi pemain berkualitas. Tapi, saat di lapangan, pasti akan terlihat kekurangan mereka dan kesempatan itulah yang harus kami manfaatkan," kata Teco mengutip dari laman resmi Bali United, Jumat (26/4/2019).

Sementara itu, pelatih Persija Ivan Kolev mengaku tidak melakukan persiapan klub jelang menghadapi Bali United. Bahkan pelatih asal Bulgaria itu mengaku akan melakukan rotasi pemain. Rotasi pemain dilakukan karena pada Selasa 23 April 2019, Persija baru saja menghadapi Ceres-Negros di matchday keempat Grup G Piala AFC 2019.

“Yang nantinya tampil di Lapangan kualitasnya sama. Sebab, saya tidak mau membedakan ini pemain asing ini pemain lokal. Sekali itu pemain Persija. Saya percaya kepada pemain lokal yang nanti diturunkan di Lapangan,” kata Kolev mengutip dari laman resmi Persija.

(Persija siap hadapi Bali United. Foto: Media Persija)

Sebelum bertemu hari ini, laga terakhir keduanya terjadi di pekan 33 Liga 1 2018. Saat itu dalam laga yang dilangsungkan di arena sore nanti, Persija menang 2-1 lewat gol-gol dari Sandi Sute dan Marko Simic. Meski begitu, hasil tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur, mengingat Persija dan Bali United melakukan banyak perubahan tahun ini.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Bali United vs Persija jangan khawatir. Sebab, Okezone akan menyiarkan pertandingan via live streaming pada Jumat 26 April 2019 mulai pukul 15.00 WIB. Laga Bali United vs Persija dapat disaksikan di sini.

(Ram)