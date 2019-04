SALAH satu perusahaan game ternama dunia, EA Sports, ikut meramaikan prediksi juara Liga Inggris 2018-2019 yang melibatkan Manchester City dan Liverpool. EA Sports melakukan prediksi melalui salah satu game keluaran paling sukses mereka, FIFA 19.

Prediksi dilakukan melalui computer mode, yang mana Man City dan Liverpool sama-sama akan melakoni tiga pertandingan sisa mereka di Liga Inggris 2018-2019. Man City akan bertandang ke markas Burnley, Leicester City (kandang) dan Brighton & Hove Albion (tandang).

Sementara itu, Liverpool mengahadapi Huddersfield Town di laga kandang, Newcastle United (tandang) dan Wolverhampton Wanderers (kandang). Dalam computer mode, Man City memainkan pola 4-3-3 dengan susunan pemain sebagai berikut: Ederson; Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Fernandinho, David Silva, İlkay Gündoğan; Raheem Sterling, Sergio Agüero, Bernardo Silva.

Kemudian di kubu Liverpool juga memainkan pola 4-3-3 dengan susunan pemain: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangi trofi Liga Inggris 2018-2019 versi FIFA 19? Jawabannya adalah Man City, yang mana mereka akan menutup kompetisi dengan 98 angka, hasil kemenangan di tiga laga tersisa.

Bagaimana dengan Liverpool? Mohamed Salah dan kawan-kawan harus puas finis di posisi dua setelah hanya mendapatkan tujuh poin dari tiga pertandingan. Hal itu berarti, Liverpool akan menutup musim dengan koleksi 95 angka.

Berikut hasil prediksi FIFA 19:

Pekan 36

Liverpool 2-0 Huddersfield Town

(Salah 53' & Firmino 69')

Burnley 1-2 City

(Hendrick 80', B Silva 4' & Agüero 85')

Points for the two sides after this round of fixtures: City on 92 and Liverpool on 91.

Pekan 37

Manchester City 1-0 Leicester City

(Sterling 30')

Newcastle United 1-1 Liverpool

(Rondon 59' & Firmino 80')

Points for the two sides after this round of fixtures: City on 95 and Liverpool on 92.

Pekan 38

Liverpool 1-0 Wolverhampton Wanderers

(Keita 10')

Brighton & Hove Albion 0-3 City

(Sterling 3', Walker 38' & Agüero 63')

(Ram)