LONDON – Bek Liverpool, Virgil van Dijk, disebut bakal menyabet penghargaan PFA Player of The Year 2019. Kabar tersebut pertama kali muncul di Daily Mail dan kemudian menyebar ke berbagai media Inggris lainnya. Menurut kabar yang beredar, Van Dijk akan secara resmi menerima penghargaan tersebut Kamis (25/4/2019) waktu setempat.

Sebenarnya terdapat enam kandidat peraih PFA Player of The Year 2019. Selain Van Dijk, Liverpool juga menyumbang nama Sadio Mane. Sementara itu, Manchester City memiliki perwakilan terbanyak, yakni dengan Sergio Aguero, Raheem Sterling, dan Bernardo Silva. Sedangkan satu nama lainnya adalah Eden Hazard dari Chelsea.

Berdasarkan nama-nama tersebut, Sterling dan Van Dijk disebut-sebut sebagai dua kandidat terkuat peraih PFA Player of The Year 2019. Maklum saja, pasalnya penampilan keduanya di sepanjang musim ini sangat berpengaruh besar terhadap performa tim mereka masing-masing.

Kendati demikian, sejumlah pihak memandang peran Van Dijk di Liverpool lebih krusial ketimbang Sterling di Man City. Van Dijk sejatinya tidak hanya membuat Liverpool menjadi tim yang paling sedikit mengalami kebobolan di pentas Liga Inggris musim ini, namun pada saat-saat krusial ia juga kerap menjadi penentu kemenangan.

Jika Van Dijk benar menyabet penghargaan PFA Player of The Year 2019, maka ia akan mengikuti jejak rekan setimnya, Mohamed Salah. Sebagaimana diketahui, Salah merupakan peraih penghargaan PFA Player of The Year 2018.

