MANCHESTER – Fans Manchester United melakukan intimidasi kepada megabintang Barcelona, Lionel Messi. Hal itu saat Man United menjamu Barcelona di leg I babak perempatfinal Liga Champions, Kamis 11 April 2019 dini hari WIB.

Ketika pertandingan memasuki menit 29, nasib nahas menimpa La Pulga –julukan Messi. Pelipis pesepakbola 31 tahun itu berdarah setelah mendapat sikutan dari bek Man United, Chris Smalling.

Messi pun kemudian tersungkur dan darah segar pun mengucur dari pelipisnya. Untuk melakukan tindakan penyelamatan, wasit pun menginstruksikan tim medis untuk mengecek kondisi Messi.

Kemudian, pesepakbola pemegang lima trofi Ballon dOr itu langsung dibawa ke pinggir lapangan untuk menjalani perawatan. Ketika hendak berjalan ke pinggir lapangan itulah, fans Man United melakukan intimidasi kepada Messi. Mereka menyerukan kalimat viva Ronaldo yang ditujukan kepada Messi.

Ronaldo yang dimaksud di sini adalah Cristiano Ronaldo yang notabene rival abadi Messi. Terlebih, Ronaldo sempat enam musim (2003-2009) membela Man United sehingga fans Setan Merah pun masih mengagung-agungkan pesepakbola yang kini berseragam Juventus tersebut.

Old Trafford was singing Viva Ronaldo when Messi walking off the pitch to get treatment last night. 🔥 pic.twitter.com/knKjLVmdko— Zeeshan⁷ (@Factnaldo) April 11, 2019