AMSTERDAM – Gelandang Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong, menarik perhatian saat timnya menjamu Juventus di leg I perempatfinal Liga Champions 2018-2019, Kamis 11 April 2019 dini hari WIB. Pesepakbola 21 tahun yang akan bergabung bersama Barcelona pada musim panas 2019 tersebut tampil luar biasa dan itu terlihat dari data statistik.

Sepanjang laga, gelandang asal Belanda itu mencetak 100 persen dribel sukses dan mencatatkan umpan sukses hingga 92 persen. Selain itu, De Jong juga mencetak 75 persen tekel sukses, mengemas tiga intersep dan blok serta mencetak satu assist.

Kelihaian De Jong dalam mengatur tempo permainan pun mendapat sanjungan dari pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Pelatih 51 tahun itu menilai, De Jong sangat pintar karena selalu mampu lepas dari kawalan pemain-pemain Juventus. Padahal di laga tersebut, Allegri menginstruksikan Rodrigo Bentancur untuk menjaga De Jong, namun selalu gagal.

Bahkan pemain sekaliber Cristiano Ronaldo pun dibuat pusing oleh De Jong. Dalam sebuah video beredar, Ronaldo kesal kepada rekan-rekannya karena gagal menjaga De Jong dengan baik.

Saat itu, De Jong tidak terkawal dan langsung memberikan umpan terukur kepada pemain Die Amsterdammers –julukan Ajax. Beruntung, bola tidak masuk ke gawang Juventus. Laman statistik whoscored memberi nilai 7,7 kepada De Jong di laga tersebut dan itu merupakan yang tertinggi ketimbang pemain Ajax lainnya.

Look at Ronaldo dhravnitdfhyrejf hes pissed cos they’re not pressing FdJ pic.twitter.com/uhPl4eMVvx— R (@MessiZ0NE) April 11, 2019