GENOA – Pelatih Inter Milan, Luciano Spalletti dan Mauro Icardi disinyalir masih terlibat friksi. Hal itu terlihat saat Icardi digantikan Keita Balde di laga Genoa vs Inter pada lanjutan pekan 30 Liga Italia 2018-2019, Kamis 4 April 2019 dini hari WIB.

Saat itu, Icardi dan Spalletti yang berpapasan di pinggir lapangan sama sekali tidak bertegur sapa. Padahal lazimnya, seorang pemain dan pelatih akan bersalaman ketika ada momen pergantian seperti di atas.

“We have fixed everything” Luciano Spalletti told @DAZN_IT. Sure doesn’t look like it to me... pic.twitter.com/azDGEa3VmV— Adam Digby (@Adz77) April 4, 2019