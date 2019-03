TURIN – Musim 2018-2019 belum melewati tiga perempat jalan, namun beberapa tim sudah merancang jersey untuk musim depan. Salah satu yang kedapatan telah merancang desain jersey untuk musim depan adalah Juventus.

Akun twitter @Footy_Headlines, membocorkan jersey yang akan digunakan Juventus untuk musim depan. Berbeda dengan musim ini yang menggunakan tiga strip, jersey Juventus untuk musim depan hanya mengandalkan dua strip, yakni warna putih di sisi kanan dan hitam di sisi sebelahnya.

According to @Footy_Headlines this will be the new Juventus kit 19/20 .

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/fzC5kXQBPG— L 🇵🇹 (@Cr7_obg) March 26, 2019