MANCHESTER – Pelatih Liverpool Jurgen Klopp, menunjukkan kedewasaan saat timnya bertandang ke markas Manchester United di lanjutan pekan 27 Liga Inggris 2018-2019, Minggu 24 Februari 2019 malam WIB. Klopp sama sekali tidak kesal meski sang kapten, Jordan Henderson, menolak berjabat tangan dengannya,

Ketika pertandingan memasuki menit 72, Klopp melihat Liverpool membutuhkan tambahan tenaga di lini serang. Karena itu, pelatih asal Jerman itu memutuskan menggantikan Henderson dengan winger lincah asal Swiss, Xherdan Shaqiri.

Great example of how much Jurgen Klopp cares about team culture. Club captain walks by him without shaking his hand when subbed



Easy thing to do-allow him sit down+fine him later.He confronts him straight away so that it isn't seen as "acceptable"



Brillant by Klopp

👏#culture pic.twitter.com/70DAcum0rV— J.J.Claffey 🧠 P.R.I.D.E Psychology 🧠 (@JamesJClaffey) February 24, 2019