GETAFE – Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, merasa posisi timnya masih sangat terancam dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2018-2019. Meski tengah memimpin, Ernesto merasa semua tim bisa saja menggeser tempat mereka, termasuk sang musuh bebuyutan, Real Madrid.

Hal ini diyakini Valverde lantaran jarak poin dari satu tim ke timnya pada musim ini tak terlalu besar. Torehan Barcelona sendiri dengan tim yang diasuh oleh Santiago Solari itu kini hanya terpaut tujuh poin. Menurutnya, jarak poin ini masih berpotensi besar dibalap oleh Madrid karena perhelatan Liga Spanyol masih berjalan panjang.

Karena itu, Valverde meminta anak asuhnya untuk selalu fokus menatap laga yang ada agar posisi mereka tidak dapat tergeser di puncak klasemen. Dengan begitu, tim berjuluk Blaugrana itu pun bisa mempertahankan gelar juara yang berhasil diraih pada musim lalu.

"Kami masih menganggap Madrid sebagai kandidat kuat juara Liga Spanyol musim ini. Terkadang, kesenjangan poin yang lebar tampak begitu hebat, tapi sebenarnya tidak," ujar Valverde, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (6/1/2019).

"Hanya dua pertandingan atau lebih sedikit kami tersandung, Madrid bisa seketika terlihat kembali jadi rival terbesar dalam perebutan gelar juara. Musim ini Liga Spanyol lebih ketat, semuanya lebih terkompresi. Tetapi, segalanya selalu lebih baik karena kami yang sekarang memimpin," tukas pelatih berpaspor Spanyol tersebut.

