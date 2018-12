MANCHESTER – Manchester City berpeluang untuk kembali memuncaki klasemen Liga Inggris 2018-2019 akhir pekan ini. Pasalnya, Liverpool yang saat ini menjadi pemuncak klasemen bakal berhadapan dengan lawan tangguh, Manchester United. Sementara itu, Man City akan bertarung melawan tim yang relative lebih mudah, Everton.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Man City, Josep Guardiola, tidak memungkiri kalau ia dan timnya akan berusaha memanfaatkan situasi ini. Guardiola menilai bahwa saat ini tantangan dan tekanan lebih berat dimiliki oleh kubu Liverpool. Hal itu karena Liverpool belum memenangkan gelar juara Liga Inggris sejak 27 tahun lalu.

Dengan kata lain, jika Liverpool ingin memenangkan gelar juara Liga Inggris musim ini, mereka harus terus menjaga jarak poinnya saat ini dengan terus meraih kemenangan. Saat ini Liverpool hanya unggul satu angka dari Man City yang menempati posisi kedua. Maka dari itu, laga melawan Man United akan menjadi ujian yang berat bagi Liverpool.

“Liverpool dan United adalah dua klub terbesar. 27 tahun tanpa kemenangan itu bertahun-tahun, saya akan mengatakan tantangannya adalah untuk sejarah mereka (Liverpool) sendiri, bagi mereka itu penting, namun mereka adalah tim top, tim teratas dalam tahun-tahun terakhir," ucap Guardiola, menukil dari Four Four Two, Sabtu (15/12/2018).

"Delapan atau sembilan tahun bermain dengan sangat baik, sangat kompetitif, dan kehilangan beberapa poin. Saya tidak tahu perasaan itu. Mereka akan menjatuhkan beberapa poin sehingga kami harus berada di sana untuk dekat dengan mereka dan mengejar mereka," lanjut Guardiola.

(fmh)