FASE Grup Liga Champions 2018-2019 memasuki matchday pamungkas pada tengah pekan ini. Sebanyak 16 pertandingan dilangsungkan dan empat di antaranya disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Pada Rabu 12 Desember 2018 dini hari WIB, RCTI menyiarkan dua pertandingan secara langsung. Laga pertama yang disiarkan mempertemukan Galatasaray vs FC Porto mulai pukul 00.55 WIB.

Laga di atas sudah tak menentukan bagi Porto, mengingat mereka sudah dipastikan lolos ke 16 besar Liga Champions 2018-2019 dengan status juara grup. Sementara bagi Galatasaray, kemenangan jadi bidikan demi tiket ke babak 32 besar Liga Eropa 2018-2019.

Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB giliran laga Barcelona vs Tottenham Hotspur yang ditayangkan RCTI. Di saat Barcelona sudah memastikan lolos ke 16 besar sejak matchday keempat, Tottenham harus bersusah payah hingga laga terakhir.

Untuk mengikuti jejak Barcelona, The Lilywhites –julukan Tottenham– wajib menang dalam laga yang dilangsungkan di Estadio Camp Nou tersebut. Kemudian, pada Kamis 13 Desember 2018 WIB, laga Real Madrid vs CSKA (00.55 WIB) dan Valencia vs Manchester United (03.00 WIB) yang ditayangkan RCTI.

Madrid sudah dipastikan lolos ke 16 besar, sedangkan CSKA wajib menang atas Los Blancos –julukan Madrid– untuk memesan tempat di babak 32 besar Liga Eropa 2018-2019. Sementara itu, hasil apa pun yang didapat tidak memengaruhi Valencia yang sudah dipastikan tergusur ke Liga Eropa 2018-2019.

Sementara bagi Man United, mereka masih finis sebagai kampiun Grup H. Syaratnya, selain wajib menang atas Valencia, Man United harus berharap di laga lain Juventus gagal menang saat bertemu Young Boys.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions 2018-2019 di RCTI, 12 dan 13 Desember 2018:

Galatasaray vs FC Porto, Rabu 12 Desember 2018 (00.55 WIB)

Barcelona vs Tottenham Hotspur, Rabu 12 Desember (03.00 WIB)

Real Madrid vs CSKA, Kamis 13 Desember (00.55 WIB)

Valencia vs Man United, Kamis 13 Desember (03.00 WIB)

