MANCHESTER – Pemain Manchester United, Marcus Rashford, dikabarkan akan pindah ke klub lain saat kontra kerja samanya dengan The Red Devils –julukan Man United– habis, yang mana akan terjadi pada akhir musim depan. Menurut kabar dari The Sun, Kamis (22/11/2018), sebenarnya Rashford masih betah bermain di Old Trafford. Akan tetapi sedikitnya waktu bermain yang diberikan sang pelatih, Jose Mourinho, membuat dirinya berniat untuk hengkang dari tim itu.

Tim yang dikabarkan siap menampung jasa pemain berpaspor Inggris itu adalah Real Madrid. Ya, tim berjuluk Los Blancos itu dikabarkan sudah sejak lama mengintai Rashford. Mereka tertarik akan kepiawaian Rashford dalam hal membobol gawang lawan. Dengan belum diperpanjangnya masa kerja sama antara Man United dengan Rashford, maka Madrid pun memanfaatkan celah itu.

Baca Juga: Bukti Cristiano Ronaldo Layak Raih Trofi Ballon dOr 2018

Rashford sendiri memang sudah mulai jarang dimainkan oleh Mourinho. Tercatat, ia baru bermain sembila laga dari 12 pertandingan yang terjadi di Liga Inggris 2018-2019. Semuanya pertandingannya itu pun berawal dari bangku cadangan.

Meski sangat menyukai Man United, namun Rashford dikabarkan siap pergi ke tim lain karena ingin kariernya terus menanjak. Apalagi, pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggrism, Gareth Southgate, menegaskan bahwa jika Rashford ingin terus dipanggil ke The Three Lions –julukan Timnas Inggris–, maka ia perlu untuk memperlihatkan hasil yang gemilang di level klub.

Jadi, jika Rashford terus bertahan di Man United dan tak mendapatkan waktu bermain yang cukup, maka peluangnya untuk tampil bersama Timnas Inggris akan terancam. Sebab itulah Rashford pun dikabarkan siap menerima pinangan dari tim lain, baik itu dari Madrid, atau pun klub lainnya. Ia memilih itu agar lebih banyak mendapatkan waktu bermain. Suatu hal yang sulit dirinya rain bersama Man United.

(RNR)