MANCHESTER – Kiper Manchester United, David De Gea, menjadi sasaran tembak atas kekalahan timnya dari Manchester City. Sebab, penjaga gawang berpaspor Spanyol itu gagal mencegah gol kedua The Citizens yang dibukukan Sergio Aguero walau tembakannya tidak terlalu berbahaya.

Dalam proses terciptanya gol tersebut, De Gea berada di posisi yang tepat, yakni tiang dekat. Tembakan menyilang dari pria asal Argentina itu juga tidak terlalu keras, tetapi bisa merobek jala gawang United. Tak pelak, kiper berusia 28 tahun itu kembali disorot.

Apalagi, gawang Man United baru sekali mencatatkan cleansheet di Liga Inggris 2018-2019. De Gea seakan melanjutkan performa buruknya di Piala Dunia 2018 ke level klub. Namun, Mourinho membela anak buahnya tersebut dari kritikan.

“Itu bukan kesalahan De Gea. Anda tidak bisa kehilangan bola, seperti kami kehilangan sebelum gol itu, pada posisi yang berbahaya, yang seakan membuka pintu bagi mereka,” kata Jose Mourinho, mengutip dari Four Four Two, Senin (12/11/2018).

“Ini bukan soal De Gea, ini soal bagaimana kami kehilangan bola,” imbuh pria asal Setubal, Portugal itu.

Kekalahan 3-1 tersebut membuat Man United tertahan di peringkat delapan klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019 dengan 20 poin. Hasil tersebut membuat peluang Setan Merah untuk meraih gelar juara semakin tipis dengan selisih 12 angka dari Man City yang nyaman duduk di puncak.

(fmh)