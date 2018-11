TURIN – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, melakukan selebrasi provokatif, kelar laga yang mempertemukan timnya kontra Juventus di matchday keempat Grup H Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung di Allianz Stadium, Kamis (8/11/2018) dini hari WIB. Kelar pertandingan yang dimenangi Man United dengan skor 2-1 itu, Mourinho langsung menaruh tangan di samping kuping kanannya.

Hal itu merupakan tanda bahwa Mourinho kesal kepada fans Juventus yang hampir 90 menit pertandingan menghina dirinya. Usai pertandingan, Mourinho mengaku mendapat hinaan dari fans Juventus lewat lagu yang disuarakan sepanjang pertandingan.

Lantas, nyanyian provokatif apa yang ditujukan fans Juventus kepada Mourinho? Saat itu, fans Juventus menyanyikan lagu provokatif yang berbunyi “figlio di puttana”, jika diubah ke bahasa Inggris berarti “son of a bi***”. Selain itu, fans Juventus juga menyuarakan kalimat “il triplete mettilo nel culo”, yang berarti “the treble, put in the a**”.

Kesal mendapat nyanyian di atas, Mourinho pun mengungkapkan kekesalan lewat provokatif berlebihan. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa fans Juventus membenci Mourinho?

Sekadar diketahui, Mourinho sempat dua musim menangani Inter Milan (2008-2010), yang notabene rival abadi Juventus. Dalam kurun dua musim tersebut, Mourinho sukses besar bersama Inter. Bahkan pada musim 2009-2010, Mourinho mengantarkan Inter menyabet treble winner, sesuatu yang belum pernah dicapai Juventus.

Pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Mourinho juga mendapat celaan dari fans Juventus. Akan tetapi, Mourinho memiliki cara untuk membungkam fans Juventus dengan mengangkat tiga jari tangannya ke langit, tanda dirinya pernah memenangi treble winner bersama Inter.

(Ram)