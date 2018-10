MILAN – Gelandang anyar Inter Milan, Radja Nainggolan, nyatanya sudah tidak sabar untuk melakoni Derby Milan pertamanya yang akan berlangsung pada Senin 22 Oktober 2018 dini hari WIB. Meski begitu, Nainggolan mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya tak terlalu mempermasalahkan jika pada laga nanti Inter ditumbangkan AC Milan.

Gelandang berdarah Batak itu menjelaskan bahwa target utama Inter musim ini sejatinya adalah untuk finis di posisi empat besar sehingga bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Maka dari itu, ia tak akan merasa terganggu jika pada laga derby nanti Inter kalah. Selama pada akhirnya Inter tetap bisa lolos ke Liga Champions, Nainggolan merasa puas.

Kendati demikian, bukan berarti Nainggolan akan bermain tanpa semangat pada laga nanti. Ia menjelaskan bahwa saat ini Milan dan Inter merupakan tim yang tangguh dan sama-sama dalam tren positif. Tak ayal, Nainggolan pun merasa bersemangat dan tertantang untuk bisa menampilkan seluruh kemampuan terbaiknya.

“Saya percaya itu baik untuk mempersiapkan semua pertandingan dengan cara yang sama, tapi saya penasaran dengan Derby Milan pertama saya. Ini adalah tantangan yang saya suka, di mana Anda sudah tahu apa yang Anda mainkan. Kami memiliki banyak pemain di level tertinggi, tetapi saya telah melihat Milan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan saya melihat tim yang kuat,” ujar Nainggolan, mengutip dari Four Four Two, Kamis (18/10/2018).

"Tapi jika saya harus memilih antara Milan dan Liga Champions? Saya berkata kepada seorang teman saya: Jika saya kalah dalam dua laga derby, namun pada akhir musim saya akan pergi ke Liga Champions, sedangkan Milan di posisi kelima, maka itu tidak masalah bagi saya,” terang Nainggolan.

(fmh)