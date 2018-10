MILAN – Laga sengit bakal tersaji akhir pekan ini kala AC Milan berhadapan dengan rival sekotanya, Inter Milan, dalam gelaran Liga Italia 2018-2019. Jelang laga panas tersebut, legenda Milan, Paolo Maldini pun memberikan tanggapannya terkait striker utama kedua tim, yakni Gonzalo Higuain dari Milan dan Mauro Icardi sebagai wakil Inter.

Maldini mengungkapkan bahwa jika disuruh memilih salah satu dari dua striker tersebut, maka ia akan memilih Higuain. Pasalnya, Higuain tidak hanya piawai dalam mencetak gol, namun juga mampu meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Menurutnya, Higuain adalah seorang juara yang selalu mampu membantu rekan-rekannya.

“Anda (wartawan) bertanya kepada saya tentang Higuain dan Icardi. Yah, saya katakan Higuain karena dia adalah seorang juara, seorang juara sejati. Dia menaikkan level tim ini, tidak hanya dengan penampilannya di lapangan, tetapi juga dengan golnya, dengan caranya berlatih," ungkap Maldini, menyadur dari Four Four Two, Selasa (16/10/2018).

Lebih lanjut, Maldini pun membahas soal striker muda Milan, Patrick Cutrone. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Cutrone semakin sering diperbincangkan orang karena kemampuannya dalam mencetak gol. Maldini pun berharap agar Cutrone terus bisa meningkatkan performanya dan bertahan di Milan untuk waktu yang lama. Pasalnya, Cutrone adalah pemain didikan akademi Milan.

“Itulah harapannya, selalu - untuk menciptakan pemain dari sektor akademi yang kemudian dapat memiliki karier yang panjang dengan tim utama. Dalam sepakbola sekarang ini (era modern), ini menjadi semakin sulit, itu sudah pasti,” terang Maldini.

(fmh)