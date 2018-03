NYON – Drawing perempatfinal Liga Champions 2017-2018 baru saja dilangsungkan di Kota Nyon, Swiss pada Jumat (16/3/2018). Undian perempatfinal kali ini setidaknya menghasilkan dua big match, yakni mempertemukan Juventus vs Real Madrid dan Liverpool vs Manchester City.

Laga Juventus vs Madrid merupakan partai ulang final Liga Champions 2016-2017. Saat itu Los Blancos –julukan Madrid– mengalahkan Juventus 4-1 dan keluar sebagai kampiun. Berkat keberhasilan itu, Madrid jadi klub pertama yang sanggup mempertahankan trofi di era Liga Champions.

Sementara itu, duel satu negara mempertemukan Liverpool dan Manchester City. Kedua tim sudah dua kali bertemu di Liga Inggris 2017-2018 dan hasilnya saling mengalahkan. Man City menghantam Liverpool 5-0 di Etihad Stadium. Sementara itu saat gantian menjadi tuan rumah, gilliran Liverpool yang mengalahkan Man City 4-3.

Selanjutnya, dua perempatfinal lain mempertemukan Barcelona vs AS Roma dan Sevilla kontra Bayern Munich. Barcelona dan AS Roma terakhir kali bertemu di Fase Grup E Liga Champions 2015-2016. Saat itu, Roma menahan Barcelona 1-1 di Stadion Olimpico. Giliran tampil di Camp Nou yang merupakan markas Barcelona, Roma takluk 1-6.

Untuk Bayern, Raksasa Jerman itu tak boleh meremehkan Sevilla yang merupakan lawan mereka di perempatfinal. Hal itu karena Los Nervionenses –julukan Sevilla– menunjukkan performa brilian di Liga Champions 2017-2018.

Hal itu terbukti dengan keberhasilan tim asuhan Vincenzo Montella itu mengalahkan Manchester United dengan agregat 2-1. Bisa dibilang, tak ada klub berstatus underdog ketika kompetisi memasuki babak delapan besar.

Nantinya, klub yang disebut pertama akan lebih dulu menjadi tuan rumah. Babak perempatfinal akan dilangsungkan dalam dua leg I. Leg I berlangsung pada 4 dan 5 April 2018 dini hari WIB. Selanjutnya leg II dilangsungkan sepekan kemudian, atau pada 11 dan 12 April 2018 dini hari WIB.

Berikut hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2017-2018:

Barcelona vs AS Roma

Sevilla vs Bayern Munich

Juventus vs Real Madrid

Liverpool vs Manchester City

