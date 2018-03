LIVERPOOL – Gelandang Liverpool, Emre Can, bermimpi dapat memenangi trofi Liga Champions 2017-2018. Pesepakbola berpaspor Jerman itu menilai, kesempatan The Reds –julukan Liverpool– mengangkat trosi si Kuping Besar cukup terbuka, mengingat turnamen sudah memasuki fase perempatfinal.

Liverpool merupakan satu dari delapan kontestan perempatfinal Liga Champions 2017-2018. Klub asuhan Jurgen Klopp itu melaju ke perempatfinal setelah di 16 besar membungkam FC Porto dengan agregat 5-0. Sebelumnya di fase grup, Liverpool juga tampil ganas. Mereka keluar sebagai juara grup setelah mengoleksi 12 poin dari enam pertandingan.

Dalam enam pertandingan itu, Liverpool mencetak 26 gol dan keluar sebagai klub tertajam. Jika ditotal dari delapan pertandingan yang dilakoni di Liga Champions 2017-2018, Liverpool belum merasakan yang namanya kekalahan, dengan perincian empat menang dan empat imbang.

Siapa lawan Liverpool di perempatfinal baru akan diketahui sore ini. Mulai pukul 18.00 WIB akan dilangsungkan pengundian perempatfinal Liga Champions di Kota Nyon, Swiss.

“Saya tak sabar mengetahui siapa lawan kami di perempatfinal. Itu sangat menarik. Ada beberapa tim kuat, namun saya tak peduli. Kami sudah lolos ke perempatfinal dan akan fokus dari laga ke laga, namun kami bermimpi mengangkat trofi Liga Champions,” kata Can mengutip dari Sportsmole, Jumat (16/3/2018).

Terlepas dari keinginan memenangi trofi, Can belum memutuskan masa depannya bersama Liverpool, padahal kontraknya bareng The Reds akan habis pada 30 Juni 2018. Juventus disebut-sebut akan jadi pelabuhan selanjutnya dari mantan pemain Bayer Leverkusen itu.

“Saya tidak akan pergi ke mana-mana. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi. Satu hal yang pasti, fokus saya saat ini hanya untuk Liverpool,” lanjut mantan pemain junior Bayern Munich itu.

Bersama Liverpool musim ini, Can tampil luar biasa. Dari 36 penampilan di semua kompetisi, pesepakbola berusia 23 tahun itu mengemas enam gol dan lima assist. Fleksibilitas permainan adalah satu kelebihan lain yang dapat ditawarkan Can. Selain dapat beroperasi sebagai gelandang, Can juga tampil apik saat dipercaya mentas di posisi bek tengah.

