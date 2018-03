BARCELONA – Barcelona kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai kandidat kuat peraih trofi Liga Champions. Mereka dipastikan lolos ke perempatfinal usai mengalahkan Chelsea dengan agregat akhir 4-1 pada leg II 16 besar Liga Champions 2017-2018, Kamis (15/3/2018) dini hari WIB.

Pada leg II tersebut, Barcelona menang 3-0 atas Chelsea di kandang mereka, Camp Nou. Sebelumnya pada leg I, Blaugrana –julukan Barcelona– mampu menahan Chelsea dengan skor 1-1. Namun, kemenangan Barcelona dini hari tadi, dinilai pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, tidak mudah.

Pelatih berpaspor Spanyol itu mengatakan timnya kesusahan untuk menghadapi Chelsea. Ia menyebut The Blues –julukan Chelsea– bermain dengan baik. Walaupun begitu, Barcelona mampu menguasai jalannya pertandingan.

Baca juga: Liverpool Diyakini Bisa Tembus Final Liga Champions

“Pertandingannya berjalan sangat keras. Mereka (Chelsea) memilki beberapa pemain yang luar biasa dan itu adalah pertandingan yang hebat. Pada babak pertama, mereka mengenai tiang gawang dua kali, namun kami mendominasi mereka. Malam ini kami kembali tampil baik, menjaga bola, namun mereka sangat berbahaya,” ungkap Valverde, dikutip dari Football Espana, Kamis (15/3/2018).

Barcelona bermain sangat efektif ketika melawan The Blues, tercatat mereka melesatkan delapan tembakan sepanjang pertandingan. Dari delapan tembakan itu, tujuh di antaranya merupakan shot on target. Dari tujuh shot on target itu mereka mencetak tiga gol. Gol kemenangan Barcelona sendiri diciptakan Lionel Messi pada menit ke-3 dan menit ke-63, lalu satu lagi oleh Ousmane Dembele pada menit 20.

“Akhirnya kami tahu bagaimana cara mempertahakan keunggulan kami. Namun, kami menderita hingga peluit terakhir dibunyikan. Chelsea membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sulit untuk dihadapi,” tambah pria berusia 54 tahun itu.

Baca juga: Marcos Alonso: Pertandingan Kontra Barcelona Tidak Pernah Mudah

Valverde juga mengomentari pemainnya. Menurutnya, Messi dan kawan-kawan sudah bermain baik dini hari tadi. Ia juga menyanjung Dembele yang berhasil memenuhi perannya dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, ia pun membahas pemain muda Barcelona, Andre Gomes, yang sempat dimainkan pada menit 61 menggantikan Sergio Busquets. Ia mengatakan Gomes memiliki potensi dan keinginan bekerja keras yang baik.

Usai kemenangan atas Chelsea, Blaugrana menyusul klub-klub lain seperti Real Madrid, Liverpool, Juventus, AS Roma, Sevilla, Manchester City, dan Bayern Munich untuk melaju ke perempatfinal Liga Champions 2017-2018. Undian perempatfinal Liga Champions 2017-2018 akan dilangsungkan di Nyon, Swiss pada Jumat 16 Maret 2018 mulai pukul 18.00 WIB.

(fmh)