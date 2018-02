FASE kedua leg I 16 besar Liga Champions bergulir tengah pekan ini. Sama seperti minggu lalu, pekan ini akan tergelar empat pertandingan. Laga itu mempertemukan Chelsea vs Barcelona, Bayern Munich vs Besiktas, Sevilla vs Manchester United dan Shaktar Donestk vs AS Roma.

Jelas bagi tim yang berstatus sebagai tuan rumah, pantang bagi mereka untuk gagal menang di kandang sendiri. Hal itu karena jika mereka terpeleset di kandang sendiri, butuh usaha keras untuk bangkit saat gantian melakoni laga tandang.

Karena itu, Chelsea tak ingin kalah saat menjamu Barcelona di Stamford Bridge. Pelatih Chelsea Antonio Conte dipercaya akan menurunkan pola 3-5-1-1. Nantinya, Conte akan memerankan Eden Hazard sebagai second striker untuk beroperasi di belakang penyerang yang berpotensi diisi Alvaro Morata.

BACA JUGA: Jadwal Liga Champions 16 Besar

Chelsea tentu ingin mengemulasi kesuksesan mereka pada leg II 16 besar Liga Champions 2004-2005 dan leg I semifinal Liga Champions 2011-2012. Pada dua musim tersebut, London Biru menundukkan Blaugrana –julukan Barcelona– di Stamford Bridge. Pada 2004-2005, Chelsea menang 4-2 dan melaju ke perempatfinal setelah unggul agregat 5-3.

Sementara itu pada 2011-2012, Chelsea menang 1-0 lewat gol tunggal Didier Drogba. Saat gantian ke markas Barcelona, mereka sanggup bermain 2-2. Alhasil, mereka pun lolos ke partai puncak dengan agregat 3-2.

Di pihak Barcelona, mereka ingin mengulangi pencapaian mereka pada 16 besar Liga Champions 2005-2006. Saat itu bermain di leg I 16 besar yang berlangsung di Stamford Bridge, Barcelona menang 2-1. Gol kemenangan Barcelona dicetak via sundulan Samuel Eto’o.

BACA JUGA: Allegri Ingin Juventus Nothing to Lose di Liga Champions

Dari laga lain yang mempertemukan Sevilla vs Manchester United, ini merupakan yang pertama bagi kedua tim bertemu di Liga Champions. Sebelumnya pada Agustus 2013, kedua tim juga bertemu, namun di laga persahabatan. Saat itu Los Nervionenses –julukan Sevilla– menang 3-1 dalam laga yang digelar di Stadion Old Trafford.

Berikut jadwal 16 besar Liga Champions pekan ini:

Chelsea vs Barcelona dan Bayern Munich vs Besiktas (Rabu, 21 Februari 2018 pukul 02.45 WIB)

Sevilla vs Manchester United dan Shakhtar vs AS Roma (Kamis, 22 Februari 2018 pukul 02.45 WIB)

(Ram)