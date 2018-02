SETELAH vakum hampir dua bulan, Liga Champions yang merupakan kompetisi antarklub Eropa paling prestisius kembali bergulir. Pada pertengahan minggu ini, Liga Champions kembali bergulir.

Leg I 16 besar Liga Champions akan berlangsung dua termin. Termin pertama berlangsung pada 14 dan 15 Februari 2018 dini hari WIB. Pada Rabu 14 Februari 2018 dini hari WIB digelar dua pertandingan. Laga itu mempertemukan Juventus vs Tottenham Hotspur dan Basel vs Manchester City.

Sementara itu sehari berselang, mempertemukan FC Porto vs Liverpool dan Real Madrid vs Paris Saint-Germain (PSG). Untuk termin kedua leg I 16 besar Liga Champions digelar pada 21 dan 22 Februari 2018 dini hari WIB. Pada Rabu 21 Desember 2018 dini hari WIB, akan tergelar laga Chelsea vs Barcelona dan Bayern Munich vs Besiktas.

Keesokan harinya, giliran mempertemukan laga Sevilla vs Manchester United dan Shakhtar Donetsk vs Roma. Begitu juga pada leg II 16 besar akan digelar dua termin. Termin pertama berlangsung pada 7 dan 8 Maret 2018 dini hari WIB.

Pada 7 Maret 2018 dini hari WIB Liverpool akan menjamu Porto dan PSG kedatangan Real Madrid. Sehari berselang, giliran Tottenham yang menjamu Juventus dan Man City kehadiran Basel di Etihad Stadium.

Untuk termin kedua pada leg II 16 besar Liga Champions digelar pada 14 dan 15 Maret 2018 dini hari WIB. Pada 14 Maret 2018 dini hari WIB digelar laga Man United vs Sevilla dan Roma kontra Shaktar Donetsk. Sementara satu hari berselang mempertemukan Barcelona vs Chelsea dan Besiktas kontra Bayern. Semua pertandingan berlangsung mulai pukul 02.45 WIB.

Berikut jadwal Liga Champions 16 besar (semuanya dalam waktu dini hari WIB):

Juventus vs Tottenham 14 Februari dan 8 Maret

Basel vs Manchester City 14 Februari dan 8 Maret

Porto vs Liverpool 15 Februari dan 7 Maret

Sevilla vs Manchester United 22 Februari dan 14 Maret

Real Madrid vs PSG 15 Februari dan 7 Maret

Shakhtar vs Roma 22 Februari dan 14 Maret

Chelsea vs Barcelona 21 Februari dan 15 Maret

Bayern Munich vs Besiktas 21 Februari dan 15 Maret

