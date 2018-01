MADRID โ€“ Penggawa Real Madrid, Cristiano Ronaldo mengundang perhatian publik saat menjalani laga kontra Deportivo La Coruna di Santiago Bernabeu, Senin (22/1/2018) dini hari WIB. Selain berhasil mencetak dua gol untuk mengantarkan Madrid menang dengan skor 7-1, CR7 juga mengalami kecelakaan pada laga tersebut.

Ronaldo harus menderita luka di kepala saat bertabrakan dengan pemain Deportivo. Darah bercururan ketika pemain berpaspor Portugal itu melakukan kontak dengan Fabian Schar yang membuat kening CR7 mengeluarkan darah yang cukup banyak.

Namun, hal iunik terjadi ketika Ronaldo tak bisa menunggu lama untuk segera meninggalkan lapangan dengan melihat situasinya. Dia kemudian langsung meminta staf medis memberikannya handphone dan memeriksa kerusakan yang terjadi pada dirinya.

Baca juga Real Madrid Bantai Deportivo La Coruna 7-1

Tak tanggung-tanggung ia langsung menghilang di terowongan Bernabeu padahal laga masih berlangsung. Ronaldo pun membiarkan timnya menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 orang karena saat itu Madrid sudah memastikan kemenangan tiga angka pada laga tersebut.

Ronaldo yang dianggap oleh sebagian orang berparas tampan agaknya berusaha diri untuk memiliki penampilan apik. Maka tak salah jika seorang pemain sekelas Ronaldo langsung mengecek penampilan dirinya seperti apa, bahkan langsung melalui handphone.

Sejumlah netizen pun ikut membicarakan aksi lucu Ronaldo saat melakukan aksi tersebut. Salah satunya datang dari @Lil_Emily96 dan @fidvictor.

"Hanya Ronaldo yang akan memeriksa dirinya sendiri menggunakan selfie mode di hadphone milik petugas medis," tulis @Lil_Emily96.

"Tunggu, mereka membawakan handphone untuk Cristiano Ronaldo hanya untuk memeriksa betapa buruknya luka di muka?," tulis @fidvictor.

Only ronaldo would check him self with the selfi mode of his medic phone ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚#RealMadridDeporย #Ronaldo โ€” Emily (@Lil_Emily96) January 21, 2018