MADRID – Berbagai klub memanfaatkan bursa transfer musim dingin 2018 yang dibuka bulan ini untuk memboyong pemain incaran mereka demi memperkuat tim. Begitu pula dengan klub besar Spanyol, Real Madrid.

Pada bursa transfer musim ini, nama pemain seperti Harry Kane, Eden Hazard, Thibaut Courtois, hingga Neymar masuk daftar rencana Real Madrid. Meski begitu, pelatih Madrid, Zinedine Zidane, ternyata tak menginginkan pemain baru di timnya.

Zidane mengaku tidak tertarik untuk membawa pemain baru di timnya selama bursa transfer musim dingin ini. Pernyataan ini diutarakan Zidane meski pertahanan Los Blancos –julukan Real Madrid– tampak tak berdaya pada musim ini.

Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Real Madrid yang hanya bertengger di tempat keempat pada klasemen sementara Liga Spanyol 2017-2018. Poin mereka terpaut 16 angka dengan rival terbesarnya, yakni Barcelona, yang kini berada di posisi pertama.

Zidane beralasan, penggawa Los Blancos saat ini sudah sesuai dengan yang diinginkannya. Karena itu, mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Prancis itu tak membutuhkan pemain baru untuk memperkuat timnya.

“Saat ini, saya tidak menginginkan siapa pun. Hingga 31 Januari, kami akan tetap terus melihat. Tapi saat ini saya tidak menginginkan siapa pun. Kenapa? Karena saya senang dengan skuad saya,” ujar Zidane, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Senin (8/1/2018).

Menurut Zidane, Real Madrid hanya perlu melakukan mengoreksi pemainnya untuk memperbaiki penampilannya musim ini. Mendatangkan pemain baru ke Santiago Bernabeu bukanlah solusi yang tepat bagi Zidane.

“Saya harus mendeteksi masalahnya karena saya bertanggung jawab. Dan saya akan mencoba dan terus mencoba. Akhir-akhir ini kami tidak bermain teratur. Kami tidak bermain seperti seharusnya. Kami harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bermain dengan baik selama 90 menit,” tutur pelatih berkepala plontos itu.

“Kami tidak akan membicarakan liga setiap akhir pekan. Jika kami kehilangan poin, kami tidak bisa sukses. Anda harus bermain sesuai dengan pertandingan agar dapat memenangkannya,” tukas Zidane.

